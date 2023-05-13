За тиждень збільшилась кількість суден, що вийшла з портів Одещини
За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден покинули українські порти. На їхньому борту було понад півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.Тим часом в бік Босфору вирушило 83 російських судна.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.
Обсяги експорту РФ
Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 171 судно, з них 40 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 158 суден, з них 43 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Зазначимо, росіяни штучно зривають роботу "зернового коридору". В черзі в Босфорі знаходяться десятки суден, це призводить до значних фінансових втрат.
Наразі в Стамбулі тривають перемовини, щодо роботи "чорноморського коридору". Наразі зафіксовано найнижчий показник експорту українського продовольства за весь час роботи "зернової ініціативи".