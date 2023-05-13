За тиждень збільшилась кількість суден, що вийшла з портів Одещини

Балкер в Чорному морі. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 18 суден покинули українські порти. На їхньому борту було понад півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.Тим часом в бік Босфору вирушило 83 російських судна.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту РФ

Тим часом Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 171 судно, з них 40 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 158 суден, з них 43 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, росіяни штучно зривають роботу "зернового коридору". В черзі в Босфорі знаходяться десятки суден, це призводить до значних фінансових втрат.

Наразі в Стамбулі тривають перемовини, щодо роботи "чорноморського коридору". Наразі зафіксовано найнижчий показник експорту українського продовольства за весь час роботи "зернової ініціативи".