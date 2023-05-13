За неделю увеличилось количество судов, вышедших из портов Одесчины

Балкер в Черном море. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 18 судов покинули украинские порты. На их борту было более полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания. Тем временем в сторону Босфора отправились 83 российских судна.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта РФ

Между тем Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 171 судно, из них 40 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 158 судов, из них 43 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, россияне искусственно срывают работу "зернового коридора". В очереди в Босфоре находятся десятки судов, что приводит к значительным финансовым потерям.

В Стамбуле продолжаются переговоры, касающиеся работы "черноморского коридора". Зафиксирован самый низкий показатель экспорта украинского продовольствия за все время работы "зерновой инициативы".