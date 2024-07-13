Російські кораблі на чергуванні: чи є загроза для Одеси

Кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують чатувати в акваторії морів. Так, присутність ворожого флоту зберігається в Азовському та Середземному, а от в Чорному бойових кораблів ворога наразі немає. Слід пам'ятати, що запускати "Калібри" окупанти можуть навіть з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують:

у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі — 3 ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

у Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Ракети "Калібр": яку загрозу становлять

"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, які розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок. Особливістю крилатих ракет є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Ракета "Калібр". Фото: Depositphotos

Дальність стрільби ними по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км. Швидкість "Калібрів" становить до 240 м/с.

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Однак мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, хоча точну їхню кількість прорахувати неможливо. Військові називають чисто у 400 тисяч, проте воно може бути насправді більшим — багато боєприпасів змило внаслідок підриву Каховсьокї ГЕС.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.