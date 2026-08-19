Зарплати педагогів: в Одесі встановили додаткові виплати

Вчителька під час уроку в школі. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

В Одесі у 2026 році на муніципальні виплати працівникам освітньої галузі передбачили понад 165 мільйонів гривень. Окрім зарплати, частина педагогів може отримувати місцеві надбавки та інші виплати. Водночас додаткових програм матеріального стимулювання освітян цього року в місті немає.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомили у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради у відповідь на інформаційний запит.

Відповідь Департамента освіти та науки Одеської міської ради на інформаційний запит. Фото: Новини.LIVE

Зарплати освітян в Одесі

У департаменті зазначили, що зарплати працівників дитячих садків, шкіл та закладів позашкільної освіти залежать від кваліфікації, складності роботи та тарифного розряду. Базовий посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2026 року становить 3 470 гривень. Від цієї суми з відповідними коефіцієнтами розраховують посадові оклади за іншими тарифними розрядами.

Окрім основної зарплати, працівникам комунальних закладів освіти можуть нараховувати передбачені законодавством доплати, надбавки, премії, матеріальну допомогу та стимулюючі виплати. Окремі види підтримки фінансує безпосередньо Одеса.

Муніципальні надбавки для освітян

Найбільша з указаних у відповіді міськради надбавок передбачена для педагогів, які мають почесне звання "Кращий педагогічний працівник міста Одеси". Вона становить 50% мінімальної зарплати, встановленої на початок року. У 2026 році такі освітяни щомісяця отримують додатково 4 323,50 гривні. Окрема муніципальна виплата передбачена для заступників директорів з навчально-виховної роботи окремих комунальних шкіл. Її розмір становить 1 500 грн. А от педагоги-пенсіонери, які вже не працюють, можуть отримувати муніципальну надбавку до пенсії. Наразі це 150 гривень.

Також у місті продовжує діяти щомісячна муніципальна виплата для окремих категорій працівників галузі освіти. У відповіді Департаменту її конкретний розмір не зазначений.

Скільки грошей передбачили для вчителів

Загалом у місцевому бюджеті Одеси на зазначені у відповіді виплати у 2026 році передбачено 165,262 мільйона гривень. При цьому у Департаменті освіти зазначили, що інших програм матеріального стимулювання педагогів коштом бюджету міської громади наразі не передбачено.

Окремо з бюджету здійснюються й виплати, пов'язані з учнями. Зокрема, діє стипендія Одеського міського голови для обдарованих школярів. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 років передбачена одноразова допомога у розмірі 1 810 гривень.

Зарплати освітян у 2027 році

Конкретних посадових окладів працівників комунальних закладів освіти Одеси на 2027 рік поки немає. Як пояснили у Департаменті, станом на момент надання відповіді органи місцевого самоврядування їх не визначали. Невідомий поки й загальний обсяг коштів, який наступного року спрямують на оплату праці педагогів. Остаточну суму визначать після затвердження кошторисних видатків на наступний рік.

Водночас уже з 1 вересня 2026 року на українських педагогів чекає підвищення зарплат. Виплати мають зрости ще на 20%. Це другий етап підвищення оплати праці освітян цього року: з 1 січня зарплати педагогічних працівників уже збільшили на 30%.

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