Відео
Україна
Затори до Молдови — де на Одещині водії стоять найдовше

Затори до Молдови — де на Одещині водії стоять найдовше

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 10:38
Затори на кордоні Одещини: де водії стоять годинами
Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

У неділю, 28 грудня, поїздка до кордонів на Одещині для багатьох водіїв затягнеться на кілька годин. Найскладніша ситуація склалася на трасі Одеса-Рені в напрямку Молдови.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки. Після відновлення проїзду в бік Бессарабії тут зібралися довгі колони автомобілів. Місцями рух майже зупиняється, водії просуваються дуже повільно.

Схожа ситуація й перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Черги розтягуються на кілька кілометрів, а очікування затягується.

Затори до Молдови де на Одещині водії стоять найдовше - фото 1
КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот з Google Maps

Проблемним залишається і під’їзд до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах ця ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про повільний рух. Черги фіксують як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Затори до Молдови де на Одещині водії стоять найдовше - фото 2
КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація спокійніша. Скупчення транспорту є на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Втім ці затори не створюють серйозних проблем для руху.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Водночас на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який також видно на онлайн-картах.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою посилили перевірки документів для водіїв з України. також ми писали, що після російських ударів по мосту через Дністер в Маяках Україна та Молдова оперативно узгодили альтернативні шляхи сполучення для півдня Одещини. 

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
