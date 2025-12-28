Затори на кордоні Одещини: де водії стоять годинами

Затори до Молдови — де на Одещині водії стоять найдовше
У неділю, 28 грудня, поїздка до кордонів на Одещині для багатьох водіїв затягнеться на кілька годин. Найскладніша ситуація склалася на трасі Одеса-Рені в напрямку Молдови.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки. Після відновлення проїзду в бік Бессарабії тут зібралися довгі колони автомобілів. Місцями рух майже зупиняється, водії просуваються дуже повільно.
Схожа ситуація й перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку. Черги розтягуються на кілька кілометрів, а очікування затягується.
Проблемним залишається і під’їзд до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах ця ділянка позначена червоним кольором, що свідчить про повільний рух. Черги фіксують як на виїзд з України, так і на в’їзд.
Затори до Орлівки
У напрямку Орлівки ситуація спокійніша. Скупчення транспорту є на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Втім ці затори не створюють серйозних проблем для руху.
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Водночас на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який також видно на онлайн-картах.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою посилили перевірки документів для водіїв з України. також ми писали, що після російських ударів по мосту через Дністер в Маяках Україна та Молдова оперативно узгодили альтернативні шляхи сполучення для півдня Одещини.
