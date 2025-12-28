Пробки на границе Одесской области: где водители стоят часами

Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 28 декабря, поездка к границам в Одесской области для многих водителей затянется на несколько часов. Самая сложная ситуация сложилась на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.

О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Самые большие пробки образовались вблизи села Маяки. После восстановления проезда в сторону Бессарабии здесь собрались длинные колонны автомобилей. Местами движение почти останавливается, водители продвигаются очень медленно.

Похожая ситуация и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка. Очереди растягиваются на несколько километров, а ожидание затягивается.

КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот из Google Maps

Проблемным остается и подъезд к пункту пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах этот участок обозначен красным цветом, что свидетельствует о медленном движении. Очереди фиксируют как на выезд из Украины, так и на въезд.

КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация более спокойная. Скопление транспорта есть на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. Впрочем, эти пробки не создают серьезных проблем для движения.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. В то же время на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая также видна на онлайн-картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на границе с Молдовой усилили проверки документов для водителей из Украины. Также мы писали, что после российских ударов по мосту через Днестр в Маяках Украина и Молдова оперативно согласовали альтернативные пути сообщения для юга Одесской области.