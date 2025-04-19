Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній ранок, 19 квітня, з'явилася інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса-Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. А ось до Румунії добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. А ось ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також вільна. Проте водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Дорога до КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає.

Нагадаємо, в Одеській області значно ускладнилася епізоотична ситуація зі сказом. Також ми писали, що на Одещині прикордоннику протягом трьох років не виплачували гроші за невикористані дні відпустки, службовець подав позов до одеського окружного адміністративного суду, аби стягнути з військової частини свої гроші.