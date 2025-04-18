Одеський прикордонник судився з військовою частиною за гроші - рішення

Військовий з грошима. Фото ілюстративне: Армія.Інформ.

Прикордоннику протягом трьох років не виплачували гроші за невикористані дні відпустки та не видали одноразуву допомогу при звільненні. Службовець подав позов до одеського окружного адміністративного суду, аби зтягнути з військової частини свої гроші.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

З 2022 по 2024 рік одеському прикордоннику не сплачували гроші за невикористані дні відпустки. Крім того, чоловік не отримував матеріальну допомогу та кошти на вирішення соціально-побутових проблем. А при звільненні йому не надали разову виплату, на яку він мав право.

Що вирішив суд

Одеський суд частково задовільнив позов військового та визнав дії частини неправомірними. Прикордонний загін ДПСУ має перерахувати всі виплати службовця з 2022 по 2024 роки, повернути йому гроші за невикористані відпустки та компенсувати невидану разову допомогу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого затримали з психотропами. А також про службовця, якого судили за насильство в родині.