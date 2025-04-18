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Одесский пограничник против своей части — что решил суд

18 апреля 2025 21:51
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесский пограничник судился с воинской частью за деньги - решение
Военный с деньгами. Фото иллюстративное: Армия.Информ.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Пограничнику в течение трех лет не выплачивали деньги за неиспользованные дни отпуска и не выдали единовременное пособие при увольнении. Служащий подал иск в одесский окружной административный суд, чтобы взыскать с воинской части свои деньги.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

С 2022 по 2024 год одесскому пограничнику не платили деньги за неиспользованные дни отпуска. Кроме того, мужчина не получал материальную помощь и средства на решение социально-бытовых проблем. А при увольнении ему не предоставили разовую выплату, на которую он имел право.

Что решил суд

Одесский суд частично удовлетворил иск военного и признал действия части неправомерными. Пограничный отряд ГПСУ должен пересчитать все выплаты служащего с 2022 по 2024 годы, вернуть ему деньги за неиспользованные отпуска и компенсировать невыданную разовую помощь.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого задержали с психотропами. А также о служащем, которого судили за насилие в семье.

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