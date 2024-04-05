Жінка мільйонер, а він жив у готелі — одеський нардеп оприлюднив статки

Микола Скорик. Фото: eureporter

Ексголова Одеської облради Микола Скорик оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Виявилось, що його дружина володіє декількома будинками, в той час як сам Скорик має лише одну квартиру.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Статки нардепа

Заробітна плата Миколи Скорика торік склала 656 тисяч 595 гривень. Окрім цього, 644 тисячі 160 гривень він отримав як відшкодування видатків, пов'язаних з виконання депутатських повноважень, а ще 150 тисяч гривень — як компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера. Також нардепу компенсували проїзд територією України на суму 90 тисяч гривень.

Готівкою Микола Скорик зберігає 134 тисячі гривень, 44 тисячі доларів, а Наталія Скорик — 50 тисяч гривень й 27 тисяч доларів. У банках родина має 118,7 тисячі гривень, 769 євро та 158 доларів.

Нерухомість родини

Згідно з декларацією, Скорик володіє квартирою в Одесі площею 172 кв. метри та паркомісцм на 16 кв. метрів. Його дружина Наталя, натомість, має:

земельну ділянку 930 кв. метрів в окупованій Ялті;

квартиру 60,7 кв. метрів;

дачний будиночок 29,2 кв. метрів;

земельну ділянку близько 13 соток;

будинок 629,1 кв. метра в селі Дальник на Одещині.

Окрім цього, з 2018 року сім'я безплатно користувалася квартирою в Одесі площею 523,1 кв. метра та двома гаражами.

Інше майно нардепа

Микола та Наталя Скорик володіють годинниками відомих та дорогих брендів. Йдеться про F.P.Journe Octa Auto, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Chopard Happy Sport, Bulgari.

Автівками Скорик не володіє, проте користується Toyota Highlander 2019 року випуску й з 2022 року Mercedes-Benz GLE 350D 4MATIC.

Більше про декларації

Нагадаємо, що одеський нардеп Артем Дмитрук оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Виявилось, що він продав дорогу іномарку та отримував виплати від Одеської міськради.

Також ми писали, що що міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Очільник показав значний дохід від різних джерел та відсутність нового майна торік. Також мер залишився без багатого вітчима.

Додамо, що заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський оприлюднив статки. У рік повномасштабного вторгнення Росії дружина посадовця придбала дві квартири в Греції, а сам чиновник став власником Audi SQ7.