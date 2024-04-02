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Залишив собі стару автівку замість іномарки — одеський нардеп оприлюднив декларацію

2 квітня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Залишив собі стару автівку замість іномарки — одеський нардеп оприлюднив декларацію
Одеський нардеп Артем Дмитрук. Фото: Артем Дмитрук
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеський нардеп Артем Дмитрук оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Виявилось, що він продав  дорогу іномарку та отримував виплати від Одеської міськради. 

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Гроші на рахунках Дмитрука

Згідно декларації, Артем Дмитрук отримав заробітну плату у розмірі 627 тисяч 449 гривень. Окрім цього, разом із дружиною вони отримали на двох 24,9 тисячі гривень соціальних виплат від Одеської міської ради. В готівці у родини зберігається  106 тисяч доларів на двох й 1 мільйон 200 тисяч гривень, а у банках —майже 30 тисяч гривень, та аж по одному євро і долару.
 

Залишив собі стару автівку замість іномарки — одеський нардеп оприлюднив декларацію - фото 1
Задекларована валюта. Фото: скриншот

Майно родини нардепа

Також нардеп вказав, що він продав  Audi A8 за 400 тисяч гривень, яку купив позаторік за 300 тисяч гривень, та тепер їздить на автомобілі "ВАЗ 2101" 1976 року. 

Згідно декларації, у 2023 році Дмитрук орендував квартиру в Одесі площею 170 квадратних метрів у громадянки Сніжани Ніколайчук. Ця квартира фігурувала у декларації нардепа й за 2022 рік, але тоді він зазначав, що орендував помешкання у 2021 році. Також в оренді у депутата зазначена  квартира в Одесі площею 201,2 квадратних метрів. Окрім цього,  родина користується квартирою площею 51 квадратний метр.

Інші декларації

Нагадаємо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Очільник показав значний дохід від різних джерел та відсутність нового майна торік. Також мер залишився без багатого вітчима.

Також ми писали, що заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський оприлюднив статки. У рік повномасштабного вторгнення Росії дружина посадовця придбала дві квартири в Греції, а сам чиновник став власником Audi SQ7.

Окрім того, стало відомо, скільки заробив голова Одеської облради Григорій Діденко та народний депутат України Олексій Гончаренко, в якого дуже заможна дружина.

Також свої статки оприлюднила і головна фінансистка міста Одеси. Світлана Бедрега отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення.

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