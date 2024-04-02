Оставил себе подержанный автомобиль вместо иномарки — одесский нардеп обнародовал декларацию

Одесский нардеп Артём Дмитрук. Фото: Артем Дмитрук

Одесский нардеп Артем Дмитрук обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Оказалось, что он продал дорогостоящую иномарку и получал выплаты от Одесского горсовета.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайтаНационального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Согласно декларации, Артем Дмитрук получил заработную плату в размере 627 тысяч 449 гривен. Кроме этого, вместе с супругой они получили на двух 24,9 тысяч гривен социальных выплат от Одесского городского совета. Наличные у семьи хранится 106 тысяч долларов на двоих и 1 миллион 200 тысяч гривен, а в банках — почти 30 тысяч гривен, и аж по одному евро и доллару.



Задекларированная валюта. Фото: скриншот

Имущество семьи нардепа

Также нардеп указал, что он продал Audi A8 за 400 тысяч гривен, которую купил в позапрошлом году за 300 тысяч гривен, и теперь ездит на автомобиле "ВАЗ 2101" в 1976 году.

Согласно декларации, в 2023 году Дмитрук арендовал квартиру в Одессе площадью 170 квадратных метров у гражданки Снежаны Николайчук. Эта квартира фигурировала в декларации нардепа и за 2022 год, но тогда он отмечал, что арендовал жилье в 2021 году. Также в аренде у депутата указана квартира в Одессе площадью 201,2 кв. Кроме того, семья пользуется квартирой площадью 51 квадратный метр.

Другие декларации

Напомним, что городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Глава показал значительный доход от разных источников и отсутствие нового имущества в прошлом году. Также мэр остался без богатого отчима.

Также мы писали, что заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский обнародовал состояние. В год полномасштабного вторжения России супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.

Кроме того, стало известно, сколько заработал глава Одесского облсовета Григорий Диденко и народный депутат Украины Алексей Гончаренко, у которого очень состоятельная жена.

Также свое состояние обнародовала и главная финансистка города Одессы. Светлана Бедрега получила около миллиона зарплаты за год полномасштабного вторжения.