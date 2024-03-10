30 мільйонів тонн вантажів перевезли через чорноморські порти України — подробиці

Завантаження зерна. Фото: Новини.LIVE

Понад тисячу кораблів вийшли з українських чорноморських портів після припинення "зернової угоди". Вони доставили на світові ринки 30 мільйонів тонн вантажу, зокрема й зерно.

Про це у соцмережі Х повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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Понад 1000 кораблів вийшли з українських чорноморських портів, доставивши на світові ринки майже 30 мільйонів тонн вантажу, включаючи зерно. Незважаючи на жорстоку війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові… pic.twitter.com/yUmZY9Se44 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024

Заява посла

За її словами Україна продовжує забезпечувати світ своєю продукцією. Окрім цього, країна підтримує робочі місця.

"Попри жорстоку війну Росії, Україна продовжує підтримувати робочі місця та бізнес, розвивати свою економіку та постачати світові життєво необхідні товари", — написала вона.

Робота зернових коридорів

17 липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди", а вже у серпні 2023 року Україна відкрила свої коридори у Чорному морі для торговельних суден. Такі маршрути раніше були запропоновані Україною для Міжнародної морської організації.

Нагадаємо, від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що після припинення дії зернової угоди у липні минулого року Росія збільшила інтенсивність атак на припортову інфраструктуру України. За останні пів року ворог понад 30 разів намагався зруйнувати морську логістику.