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30 миллионов тонн грузов перевезли через черноморские порты Украины — подробности

10 марта 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
30 миллионов тонн грузов перевезли через черноморские порты Украины — подробности
Загрузка зерна. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Более тысячи кораблей вышли из украинских черноморских портов после прекращения "зернового соглашения" . Они доставили на мировые рынки 30 миллионов тонн груза, в том числе зерно.

Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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По ее словам, Украина продолжает обеспечивать мир своей продукцией. Кроме того, страна поддерживает рабочие места.

"Несмотря на жестокую войну России, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары", — написала она.

Работа зерновых коридоров

17 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", а уже в августе 2023 года Украина открыла свои коридоры в Черном море для торговых судов. Такие маршруты ранее были предложены по Украине для Международной морской организации.

Напомним, с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.

Одесса
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корабль
Одесская область
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