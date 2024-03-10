30 миллионов тонн грузов перевезли через черноморские порты Украины — подробности
Более тысячи кораблей вышли из украинских черноморских портов после прекращения "зернового соглашения" . Они доставили на мировые рынки 30 миллионов тонн груза, в том числе зерно.
Об этом в соцсети Х сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Более 1000 кораблей вышли из украинских черноморских портов, доставив на мировые рынки около 30 миллионов тонн груза, включая зерно. Несмотря на жестокую войну России, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру… pic.twitter.com/yUmZY9Se44– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 9, 2024
Заявление посла
По ее словам, Украина продолжает обеспечивать мир своей продукцией. Кроме того, страна поддерживает рабочие места.
"Несмотря на жестокую войну России, Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять миру жизненно необходимые товары", — написала она.
Работа зерновых коридоров
17 июля 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", а уже в августе 2023 года Украина открыла свои коридоры в Черном море для торговых судов. Такие маршруты ранее были предложены по Украине для Международной морской организации.
Напомним, с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.
Также мы писали, что после прекращения действия зерновой сделки в июле прошлого года Россия увеличила интенсивность атак на припортовую инфраструктуру Украины. За последние полгода враг более 30 раз пытался разрушить морскую логистику.
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