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Головна Одеса 4 роки за продаж гранат та боєприпасів на Одещині — деталі справи

4 роки за продаж гранат та боєприпасів на Одещині — деталі справи

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Дата публікації: 28 травня 2025 11:31
Мешканець Одещини продавав гранати і патрони, за що потрапив до в'язниці
Заповнення протоколу. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканця Одещини, який перебував на іспитовому терміні за домашнє насильство, піймали на продажі бойових гранат. Справа дійшла до суду, фігурант отримав більше 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 66-річний мешканець Болграду реалізував 4 гранати Ф-1 і РГД-5. Правоохоронці затримали ділка одразу після продажу ним усіх бойових припасів. За них він отримав загалом 14 тисяч гривень. "Товар" та гроші поліцейські вилучили в якості речових доказів. В ході обшуку зі схованки на околиці міста, правоохоронці вилучили ще 30 набоїв калібру 5,45 мм, та магазин автомата  Калашникова.

житель болграда отримав обвинувальний вирок суду за оборудки з боєприпасами
Речові докази. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Правоохоронці встановили, що гранати чоловік незаконно придбав у невстановленої особи, а набої знайшов на березі озера Ялпуг. Усі боєприпаси він зберігав з метою продажу. Крім того, фігурант вже перебував на іспитовому терміні за вчинення домашнього насильства.

Яке покарання загрожує

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Його визнали винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із боєприпасами). Чоловік отримав 4 роки та 1 місяць ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання торговців гранатами на Одещині. А також про військового, який продав патрони аби купити собі нову форму.

Одеса граната Одеська область Новини Одеси продаж
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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