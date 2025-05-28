Житель Одесской области продавал гранаты и патроны, за что попал в тюрьму

Заполнение протокола. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жителя Одесской области, который находился на испытательном сроке за домашнее насилие, поймали на продаже боевых гранат. Дело дошло до суда, фигурант получил более 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 66-летний житель Болграда реализовал 4 гранаты Ф-1 и РГД-5. Правоохранители задержали дельца сразу после продажи им всех боевых припасов. За них он получил в общей сложности 14 тысяч гривен. "Товар" и деньги полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств. В ходе обыска из тайника на окраине города, правоохранители изъяли еще 30 патронов калибра 5,45 мм, и магазин автомата Калашникова.

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители установили, что гранаты мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица, а патроны нашел на берегу озера Ялпуг. Все боеприпасы он хранил с целью продажи. Кроме того, фигурант уже находился на испытательном сроке за совершение домашнего насилия.

Какое наказание грозит

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Его признали виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с боеприпасами). Мужчина получил 4 года и 1 месяц заключения.

Напомним, недавно мы писали о задержании торговцев гранатами в Одесской области. А также о военном, который продал патроны, чтобы купить себе новую форму.