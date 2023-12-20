Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow 5 тисяч доларів за службу у тилу — на Миколаївщині затримали матроса arrow

5 тисяч доларів за службу у тилу — на Миколаївщині затримали матроса

20 грудня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
5 тисяч доларів за службу у тилу — на Миколаївщині затримали матроса
Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області викрили військовослужбовця, який намагався перевестися з "нуля" на тилові позиції за грошову винагороду. Наразі правопорушнику повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також:

Деталі інциденту

Відомо, що командир батальйону з морально-психологічного забезпечення у грудні отримав від матроса 5 000 доларів США за переміщення в інший тиловий підрозділ. Таким чином солдат міг уникнути участі у бойових діях. 

Затримали правопорушника 14 грудня 2023 року, після передавання всієї суми неправомірної вигоди

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірі 214 тис. гривень. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України, що передбачає до 6 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі викрили заступника командира військової частини, якого підозрюють в отриманні хабаря. Чоловік брав грошове винагородження за невідправку на передову.

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі стосовно в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одещини. Йдеться про Павла Доброва, якого підозрюють у хабарництві у великих розмірах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі