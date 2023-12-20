5 тисяч доларів за службу у тилу — на Миколаївщині затримали матроса

Правоохоронці затримали підозрюваного. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

У Миколаївській області викрили військовослужбовця, який намагався перевестися з "нуля" на тилові позиції за грошову винагороду. Наразі правопорушнику повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також:

Деталі інциденту

Відомо, що командир батальйону з морально-психологічного забезпечення у грудні отримав від матроса 5 000 доларів США за переміщення в інший тиловий підрозділ. Таким чином солдат міг уникнути участі у бойових діях.

Затримали правопорушника 14 грудня 2023 року, після передавання всієї суми неправомірної вигоди

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в розмірі 214 тис. гривень. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України, що передбачає до 6 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили заступника командира військової частини, якого підозрюють в отриманні хабаря. Чоловік брав грошове винагородження за невідправку на передову.

Також ми писали, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі стосовно в.о. Голови Комінтернівського райсуду Одещини. Йдеться про Павла Доброва, якого підозрюють у хабарництві у великих розмірах.