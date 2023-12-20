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5 тысяч долларов за службу в тылу — на Николаевщине задержали матроса

20 декабря 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
5 тысяч долларов за службу в тылу — на Николаевщине задержали матроса
Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области разоблачили военнослужащего, пытавшегося перевестись с "нуля" на тыловые позиции за денежное вознаграждение. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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Детали инцидента

Известно, что командир батальона по морально-психологическому обеспечению в декабре получил от матроса 5000 долларов США за перемещение в другое тыловое подразделение. Таким образом, солдат мог избежать участия в боевых действиях.

Задержан правонарушитель 14 декабря 2023 года, после передачи всей суммы неправомерной выгоды

Какое наказание грозит

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 214 тыс. гривен. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины, которая предусматривает до 6 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили заместителя командира воинской части, подозреваемого в получении взятки. Мужчина брал денежное вознаграждение за неотправку на передовую.

Также мы писали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила следствие по делу по и.о. Председатели Коминтерновского райсуда Одесской области. Речь идет о Павле Доброве, подозреваемом во взяточничестве в больших размерах.

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