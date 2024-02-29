80 тисяч гривень, щоб дістатися до Придністров'я — на Одещині затримали групу ухилянтів

Ухилянти, яких затримали прикордонники. Фото: скриншот

Група осіб хотіли нелегально перетнути кордон та прямували полями до Молдови. Порушники зупинились, коли прикордонники пригрозили їм службовим собакою.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби.



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Деталі справи

Чоловіки знайшли в інтернеті послугу з прокладання маршруту та вирішили нею скористатися. Кожен з них заплатив організатору 80 тисяч гривень, проте план провалився. Прикордонники виявили втікачів за допомогою дрона та службового собаки.

Яке покарання загрожує

На фігурантів складено протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону ч.2 ст.204-1 ККУ. Їм загрожує штраф у розмірі до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, що на Одещині чотири чоловіка призовного віку вирішили перетнути державний кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами. Усі вони були затримані прикордонниками.

Таком ми писали, що група ухилянтів намагалася перейти кордон, називаючи себе військовими. Своєму провіднику вони були готові заплатити від п'яти до шести тисяч доларів.