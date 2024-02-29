Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow 80 тысяч гривен, чтобы добраться до Приднестровья — на Одесчине задержали группу уклонистов arrow

80 тысяч гривен, чтобы добраться до Приднестровья — на Одесчине задержали группу уклонистов

29 февраля 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
80 тысяч гривен, чтобы добраться до Приднестровья — на Одесчине задержали группу уклонистов
Уклонисты, задержанные пограничниками. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Группа лиц хотела нелегально пересечь границу и направлялась по полям в Молдову. Нарушители остановились, когда пограничники пригрозили им служебной собакой.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Читайте также:

Детали дела

Мужчины нашли в интернете услугу по прокладке маршрута и решили ею воспользоваться. Каждый из них заплатил организатору 80 тысяч гривен, однако план провалился. Пограничники обнаружили беглецов с помощью дрона и служебной собаки.

Какое наказание грозит

На фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы ч.2 ст.204-1 УК. Им грозит штраф в размере до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что в Одесской области четыре человека призывного возраста решили пересечь государственную границу, обмотавшись изотермическими одеялами. Все они были задержаны пограничниками.

Так мы писали, что группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.

Одесса
Молдова
пограничники
Одесская область
Новости Одессы
собака
квадрокоптер
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

25 февраля 2024

19:28 Украинцам будут выдавать временное удостоверение вместо паспорта — какая причина