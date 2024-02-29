80 тысяч гривен, чтобы добраться до Приднестровья — на Одесчине задержали группу уклонистов

Уклонисты, задержанные пограничниками. Фото: скриншот

Группа лиц хотела нелегально пересечь границу и направлялась по полям в Молдову. Нарушители остановились, когда пограничники пригрозили им служебной собакой.

Об этом сообщает прессслужба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

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Детали дела

Мужчины нашли в интернете услугу по прокладке маршрута и решили ею воспользоваться. Каждый из них заплатил организатору 80 тысяч гривен, однако план провалился. Пограничники обнаружили беглецов с помощью дрона и служебной собаки.

Какое наказание грозит

На фигурантов составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы ч.2 ст.204-1 УК. Им грозит штраф в размере до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, что в Одесской области четыре человека призывного возраста решили пересечь государственную границу, обмотавшись изотермическими одеялами. Все они были задержаны пограничниками.

Так мы писали, что группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.