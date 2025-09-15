Банківська працівниця в Одесі привласнила 400 тис. грн

Картка в руках клієнта банку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі співробітниця банку незаконно заволоділа грошима літньої клієнтки. Їй загрожує ув’язнення та обмеження в професійній діяльності. Частину коштів правопорушниця вже повернула потерпілій.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі афери

До поліції звернулася 85-річна одеситка та повідомила, що з її депозитних рахунків зникли гроші. Під час перевірки встановили, що до цього причетна головна економістка банку, де літня жінка зберігала свої заощадження. Правопорушниця скористалася віком клієнтки та замінила її фінансовий номер телефону на свій. Після цього вона отримала доступ до додатку клієнтки, закрила депозити та перерахувала 394 550 гривень на власну картку.

Як покарають

Слідчі повідомили банківській працівниці про підозру за несанкціоновану зміну електронної інформації та зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди. Їй загрожує до шести років ув’язнення та обмеження права працювати у певних сферах до трьох років. Суд обрав підозрюваній нічний домашній арешт. Частину грошей вона вже повернула. Досудове розслідування триває, поліція перевіряє можливу причетність підозрюваної до інших аналогічних злочинів.

