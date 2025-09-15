Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Афера в Одессе — пенсионерка потеряла почти 400 тыс. грн

Афера в Одессе — пенсионерка потеряла почти 400 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:35
Банковская работница в Одессе присвоила 400 тыс. грн.
Карточка в руках клиента танка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сотрудница банка незаконно завладела деньгами пожилой клиентки. Ей грозит заключение и ограничение в профессиональной деятельности. Часть средств правонарушительница уже вернула потерпевшей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали аферы

В полицию обратилась 85-летняя одесситка и сообщила, что с ее депозитных счетов исчезли деньги. Во время проверки установили, что к этому причастна главная экономистка банка, где пожилая женщина хранила свои сбережения. Правонарушительница воспользовалась возрастом клиентки и заменила ее финансовый номер телефона на свой. После этого она получила доступ к приложению клиентки, закрыла депозиты и перечислила 394 550 гривен на собственную карточку.

Как накажут

Следователи сообщили банковской работнице о подозрении за несанкционированное изменение электронной информации и злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды. Ей грозит до шести лет заключения и ограничение права работать в определенных сферах до трех лет. Суд избрал подозреваемой ночной домашний арест. Часть денег она уже вернула. Досудебное расследование продолжается, полиция проверяет возможную причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая обокрала клиентов Ощадбанка. Также мы писали, что одессит обманывал женщин, предлагая им авто из Китая.

Одесса банки Одесская область Криминал Новости Одессы мошенники
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации