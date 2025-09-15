Банковская работница в Одессе присвоила 400 тыс. грн.

Карточка в руках клиента танка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сотрудница банка незаконно завладела деньгами пожилой клиентки. Ей грозит заключение и ограничение в профессиональной деятельности. Часть средств правонарушительница уже вернула потерпевшей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали аферы

В полицию обратилась 85-летняя одесситка и сообщила, что с ее депозитных счетов исчезли деньги. Во время проверки установили, что к этому причастна главная экономистка банка, где пожилая женщина хранила свои сбережения. Правонарушительница воспользовалась возрастом клиентки и заменила ее финансовый номер телефона на свой. После этого она получила доступ к приложению клиентки, закрыла депозиты и перечислила 394 550 гривен на собственную карточку.

Как накажут

Следователи сообщили банковской работнице о подозрении за несанкционированное изменение электронной информации и злоупотребление полномочиями с целью получения неправомерной выгоды. Ей грозит до шести лет заключения и ограничение права работать в определенных сферах до трех лет. Суд избрал подозреваемой ночной домашний арест. Часть денег она уже вернула. Досудебное расследование продолжается, полиция проверяет возможную причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая обокрала клиентов Ощадбанка. Также мы писали, что одессит обманывал женщин, предлагая им авто из Китая.