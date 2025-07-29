МЗС України засудило візит африканських дипломатів до Криму

Африканські посли у Криму — яка реакція МЗС України
Деякі посли африканських держав відвідали окупований Крим. У МЗС України рішуче засудили дії дипломатів та заявили, що РФ використала їх у цілях пропаганди.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Візит до Криму
28 липня посли Республік Бурунді (Жозеф Нкурунзіза), Гвінеї (Ньянкоя Хаба) та Чаду (Адам Бешир Махамуд) відвідали окупований Крим. За даними російських ЗМІ, африканським делегаціям презентували економічний, промисловий і науковий потенціал півострова.
В МЗС України засудили візит африканських послів до окупованого Криму та закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватись норм міжнародного права і поважати територіальну цілісність нашої країни.
"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії",— йдеться у повідомленні МЗС України.
У повідомленні МЗС України додали, що РФ використала візит іноземних послів до Криму в цілях пропаганди.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Криму втратили врожай зернових. А також про зведення госпіталів для військових на базах відпочинку півострова.
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