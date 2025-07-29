МЗС України засудило візит африканських дипломатів до Криму

Посли у Криму. Фото: Цензор.Нет

Деякі посли африканських держав відвідали окупований Крим. У МЗС України рішуче засудили дії дипломатів та заявили, що РФ використала їх у цілях пропаганди.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Візит до Криму

28 липня посли Республік Бурунді (Жозеф Нкурунзіза), Гвінеї (Ньянкоя Хаба) та Чаду (Адам Бешир Махамуд) відвідали окупований Крим. За даними російських ЗМІ, африканським делегаціям презентували економічний, промисловий і науковий потенціал півострова.

В МЗС України засудили візит африканських послів до окупованого Криму та закликали іноземних дипломатів суворо дотримуватись норм міжнародного права і поважати територіальну цілісність нашої країни.

"Цей візит є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, включно з резолюцією 68/262 "Територіальна цілісність України", а також законодавства України. Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії",— йдеться у повідомленні МЗС України.

У повідомленні МЗС України додали, що РФ використала візит іноземних послів до Криму в цілях пропаганди.

Повідомлення МЗС України. Фото: скриншот повідомлення МЗС

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Криму втратили врожай зернових. А також про зведення госпіталів для військових на базах відпочинку півострова.