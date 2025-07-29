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Главная Одесса Африканские послы в Крыму — какова реакция МИД Украины

Африканские послы в Крыму — какова реакция МИД Украины

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:25
МИД Украины осудил визит африканских дипломатов в Крым
Послы в Крыму. Фото: Цензор.Нет

Некоторые послы африканских государств нанесли визит в оккупированный Крым. В МИД Украины решительно осудили действия дипломатов и заявили, что РФ использовала их в целях пропаганды.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Визит в Крым

28 июля послы Республик Бурунди (Жозеф Нкурунзиза), Гвинеи (Ньянкоя Хаба) и Чада (Адам Бешир Махамуд) посетили оккупированный Крым. По данным российских СМИ, африканским делегациям презентовали экономический, промышленный и научный потенциал полуострова.

В МИД Украины осудили визит африканских послов в оккупированный Крым и призвали иностранных дипломатов строго придерживаться норм международного права и уважать территориальную целостность нашей страны.

"Этот визит является вопиющим нарушением международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также законодательства Украины. Такие действия противоречат общепризнанным принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств и подрывают усилия международного сообщества, направленные на прекращение российской агрессии", — говорится в сообщении МИД Украины.

В сообщении МИД Украины добавили, что РФ использовала визит иностранных послов в Крым в целях пропаганды.

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Сообщение МИД Украины. Фото: скриншот сообщения МИД

Напомним, недавно мы писали о том, как в Крыму потеряли урожай зерновых. А также о возведении госпиталей для военных на базах отдыха полуострова.

Одесса Крым Новости Одессы дипломатия визит
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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