Активісти планують демонтувати пам'ятки в Одесі

Памя'ятник Пушкіну в Одесі. ФОто ілюстративне: Одеса-Головна

Активісти-деколонізатори оприлюднили ТОП-100 пам'ятників України, які потрібно демонтувати. Чимало з цих об'єктів знаходиться в Одесі та області.

Про це повідомляє громадська організація "Деколонізація.Україна".

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Що хочуть демонтувати

У першій п'ятірці цього списку – одеські пам'ятники Пушкіну на Приморському бульварі, Воронцову та колона Олександра ІІ у парку Шевченка. Крім того, планують демонтувати пам'ятники Івану Черняховському та Льву Толстому а також погруддя маршала Малиновського.

Список пам'яток. Фото: Деколонізація.Україна

Список пам'яток. Фото: Деколонізація.Україна

Коли обіцяють демонтаж

Активісти кажуть, що частину об'єктів планують ліквідувати протягом березня-квітня цього року. Також у Приморській райадміністрації після звернень активістів пообіцяли демонтувати таблички вулиць зі старими назвами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейтинг щодо невиплачених штрафів. А також про знесення пам'ятнику офіцеру НКВС в Миколаєві.