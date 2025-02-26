Активісти планують демонтувати пам'ятки в Одесі

Активісти вимагають демонтувати пам'ятники на Одещині — які
Активісти-деколонізатори оприлюднили ТОП-100 пам'ятників України, які потрібно демонтувати. Чимало з цих об'єктів знаходиться в Одесі та області.
Про це повідомляє громадська організація "Деколонізація.Україна".
Що хочуть демонтувати
У першій п'ятірці цього списку – одеські пам'ятники Пушкіну на Приморському бульварі, Воронцову та колона Олександра ІІ у парку Шевченка. Крім того, планують демонтувати пам'ятники Івану Черняховському та Льву Толстому а також погруддя маршала Малиновського.
Коли обіцяють демонтаж
Активісти кажуть, що частину об'єктів планують ліквідувати протягом березня-квітня цього року. Також у Приморській райадміністрації після звернень активістів пообіцяли демонтувати таблички вулиць зі старими назвами.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про рейтинг щодо невиплачених штрафів. А також про знесення пам'ятнику офіцеру НКВС в Миколаєві.
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