Активисты планируют демонтировать памятники в Одессе

Активисты требуют демонтировать памятники на Одесчине — какие
Активисты-деколонизаторы обнародовали ТОП-100 памятников Украины, которые нужно демонтировать. Немало из этих объектов находится в Одессе и области.
Об этом сообщает общественная организация "Деколонизация.Украина".
Что хотят демонтировать
В первой пятерке этого списка — одесские памятники Пушкину на Приморском бульваре, Воронцову и колонна Александра ІІ в парке Шевченко. Кроме того, планируют демонтировать памятники Ивану Черняховскому и Льву Толстому, а также бюст маршала Малиновского.
Когда обещают демонтаж
Активисты говорят, что часть объектов планируют ликвидировать в течение марта-апреля этого года. Также в Приморской райадминистрации после обращений активистов пообещали демонтировать таблички улиц со старыми названиями.
Напомним, недавно мы писали о рейтинге по невыплаченным штрафам. А также о сносе памятника офицеру НКВД в Николаеве.
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