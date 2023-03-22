Активність російської авіації у Чорному морі зростає: Братчук про ймовірний ракетний обстріл

Не ігноруйте сигнали тривоги

Вже більше ніж 14 днів помічається посилення російської авіації в Чорному морі. Це може свідчити про підготовку до чергового ракетного удару.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Можлива активність ворожої авіації, перегрупування Чорноморського флоту у морі, вони то виводять, то заводять ракетоносії. Вірогідність нової атаки є достатньо високою, хоча з "Калібрами", особливо після Джанкою, у них виникають проблеми", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, учора, 21 березня, близько 19:50 російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в одну з будівель монастиря.

Обстріл Одеси це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.

Тим часом загроза не минула. Станом на ранок 22 березня корабельне угруповання ворога нарощено. На бойовому чергуванні два надводні ракетоносії.

В окупованому Севастополі близько п’ятої ранку за місцевим часом було чути вибухи. ЗМІ повідомляють про атаку морськими безпілотниками. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону іронічно прокоментувала чергову "бавовну" в Криму.