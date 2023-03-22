Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Не игнорируйте сигналы тревоги

Уже более 14 дней замечается усиление российской авиации в Черном море. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному ракетному удару.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Возможна активность вражеской авиации, перегруппировка Черноморского флота в море, они то выводят, то заводят ракетоносители. Вероятность новой атаки достаточно высока, хотя с "Калибрами", особенно после Джанкой, у них возникают проблемы", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, вчера, 21 марта, около 19:50 российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в одну из построек монастыря.

Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

Тем временем угроза не миновала. По состоянию на утро 22 марта корабельная группировка врага наращена. На боевом дежурстве два надводных ракетоносителя.

В оккупированном Севастополе около пяти утра по местному времени были слышны взрывы. СМИ сообщают об атаке морскими беспилотниками. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона иронически прокомментировала очередную "бавовну" в Крыму.