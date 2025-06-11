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Головна Одеса Албанія запевнила у подальшій підтримці України — саміт в Одесі

Албанія запевнила у подальшій підтримці України — саміт в Одесі

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Дата публікації: 11 червня 2025 22:10
Албанія продовжить підтримку України - заява
Лідери країн Європи на саміті саміт "Україна — Південно-Східна Європа". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Допомога від Албанії

В Одесі у середу, 11 червня, відбувся саміт "Україна — Південно-Східна Європа" за участі європейських лідерів. Зокрема Албанія запевнила у своїй подальшій підтримці України у боротьбі проти Росії.

Про це сказала спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, передають Новини.LIVE.

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Допомога від Албанії

"Замість того, щоб перелічувати те, що ми робили, я вважаю важливим зазначити, що, по-перше, ми продовжимо нашу підтримку, очевидно, нашу скромну підтримку, яка є знаком сильної підтримки, яку ми надаємо з самого початку: фінансову, військову, політичну — у всіх можливих формах", — сказала Спіропалі.

Також вона зауважила на внеску країни від початку повномасштабної війни в Україні. За словами спікерки парламенту, Албанія була однією з перших країн, яка у березні 2022 року ухвалила резолюцію в парламенті. А потім, як непостійний член Ради Безпеки, була одним із найактивніших учасників у питанні України спільно зі США.

Крім того, країна підтримувала постійний контакт, зокрема, через військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

"Важливо скористатися цим моментом і показати нашу повну підтримку Україні та її європейському шляху до вступу та інтеграції", — наголосила Спіропалі.

На її думку, настав час, аби ця нова геополітична ситуація призвела до швидшого процесу для всіх країн-кандидатів, і насамперед для України в її становищі. Також вона підкреслила важливість протистояння ширшим загрозам, які принесла війна: кібердезінформація та спроби дестабілізувати демократії країн зсередини.

"І це не лише питання суверенітету та територіальної цілісності України та їхньої незрівнянної мужності. Я мушу сказати, що дуже надихаюче бачити не лише їхню мужність, але і ясність, з якою вони підійшли до цього", — додала спікерка.

Вона зазначила, що очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі, але все одно існує віра у припинення вогню та справедливий мир, бо тільки це може забезпечити перспективу відновлення порядку у світі.

Нагадаємо, Зеленський разом з лідерами країн Європи в Одесі вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Також президент України зустрівся з очільниками урядів Греції та Хорватії — про що говорили.

Одеса військова допомога Європа Албанія війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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