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Главная Одесса Албания заверила в дальнейшей поддержке Украины — саммит в Одессе

Албания заверила в дальнейшей поддержке Украины — саммит в Одессе

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Дата публикации 11 июня 2025 22:10
Албания продолжит поддержку Украины - заявление
Лидеры стран Европы на саммите саммит "Украина - Юго-Восточная Европа". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Помощь от Албании

В Одессе в среду, 11 июня, состоялся саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" с участием европейских лидеров. В частности Албания заверила в своей дальнейшей поддержке Украины в борьбе против России.

Об этом сказала спикер парламента Албании Элиза Спиропали, передают Новини.LIVE.

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Помощь от Албании

"Вместо того, чтобы перечислять то, что мы делали, я считаю важным отметить, что, во-первых, мы продолжим нашу поддержку, очевидно, нашу скромную поддержку, которая является знаком сильной поддержки, которую мы предоставляем с самого начала: финансовую, военную, политическую — во всех возможных формах", — сказала Спиропали.

Также она отметила вклад страны с начала полномасштабной войны в Украине. По словам спикера парламента, Албания была одной из первых стран, которая в марте 2022 года приняла резолюцию в парламенте. А потом, как непостоянный член Совета Безопасности, была одним из самых активных участников в вопросе Украины совместно с США.

Кроме того, страна поддерживала постоянный контакт, в частности, через военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

"Важно воспользоваться этим моментом и показать нашу полную поддержку Украине и ее европейскому пути к вступлению и интеграции", — подчеркнула Спиропали.

По ее мнению, пришло время, чтобы эта новая геополитическая ситуация привела к более быстрому процессу для всех стран-кандидатов, и прежде всего для Украины в ее положении. Также она подчеркнула важность противостояния более широким угрозам, которые принесла война: кибердезинформация и попытки дестабилизировать демократии стран изнутри.

"И это не только вопрос суверенитета и территориальной целостности Украины и их несравненного мужества. Я должна сказать, что очень вдохновляюще видеть не только их мужество, но и ясность, с которой они подошли к этому", — добавила спикер.

Она отметила, что очевидно, что Россия не заинтересована в мире, но все равно существует вера в прекращение огня и справедливый мир, потому что только это может обеспечить перспективу восстановления порядка в мире.

Напомним, Зеленский вместе с лидерами стран Европы в Одессе почтили память погибших защитников Украины.

Также президент Украины встретился с главами правительств Греции и Хорватии — о чем говорили.

Одесса военная помощь Европа Албания война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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