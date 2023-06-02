Альтернативні маршрути: де в Одесі ремонтують дороги

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

В Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Балківська (Автовокзал);

вул. Супутників, 3;

Буферний ставок – очищення ставку;

вул. Супутників.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям

На автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.