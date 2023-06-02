Альтернативні маршрути: де в Одесі ремонтують дороги
В Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Балківська (Автовокзал);
- вул. Супутників, 3;
- Буферний ставок – очищення ставку;
- вул. Супутників.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
На автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, в Україні планують ввести штраф за перехід дороги у невстановленому місці. Попередження та пояснення вже давно не допомагають, не лякає порушників навіть штраф у 255 гривень. Боротися з такими тепер будуть інакше. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9289, який передбачає збільшення штрафу за перехід вулиці у недозволеному місці разом із дитиною до 850 гривень. Що думають одесити з цього приводу — читайте у матеріалі.