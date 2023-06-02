Альтернативные маршруты: где в Одессе ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

В Одессе проводятся ремонтные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская (Автовокзал);

ул. Спутников, 3;

Буферный пруд — очистка пруда;

ул. Спутники.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

На автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.

Напомним, в Украине планируется ввести штраф за переход дороги в неустановленном месте. Предупреждения и объяснения давно не помогают, не пугает нарушителей даже штраф в 255 гривен. Бороться с такими теперь будут по-другому. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9289, предусматривающий увеличение штрафа за переход улицы в неположенном месте вместе с ребенком до 850 гривен. Что думают одесситы по этому поводу — читайте в материале.