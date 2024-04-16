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Американська авіація помічена близько Одещини — яка мета

16 квітня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американська авіація помічена близько Одещини — яка мета
Маршрут американського рорзвідувальника. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 16 квітня,  літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, був помічений біля південних берегів Одещини. Він патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію в акваторії Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з 57-ої авіабази ВПС Румунії. З 1999 року час від часу вона використовується ВПС США. У даний момент літак проводить розвідку у повітряному просторі Румунії, неподалік від населених пунктів Ізмаїл, Кілія та Вилкове, що на півдні Одещини.
 

Американська авіація помічена близько Одещини — яка мета - фото 1
Детальний маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чим відомий літак

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми раніше писали, що ворог постійно проводить провокації на окупованих та прифронтових територіях України, зокрема на півдні України. Окрім цього, росіяни також пильнують за ситуацією у Чорному морі та тримають кораблі в пунктах базування, адже використовують ракетоносії лише за зручних для них умов.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний Альянс повинен максимально спрямувати свої дії на те, щоб у Чорному морі стало безпечно. Це допоможе економічно посилити усі країни, які мають вихід до Чорноморського басейну.

Одеса
розвідка
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літак
Чорне море
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Одеська область
Новини Одеси
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