Американская авиация замечена около Одесчины — какова цель

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Сегодня, 16 апреля, самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, был замечен у южных берегов Одесщины. Он патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в акватории Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии. С 1999 года иногда она используется ВВС США. В данный момент самолет проводит разведку в воздушном пространстве Румынии, недалеко от населенных пунктов Измаил, Килия и Вилково на юге Одесчины.

Подробный маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чем известен самолет

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

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Мы ранее писали, что враг постоянно проводит провокации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины, в частности, на юге Украины. Кроме этого, россияне также следят за ситуацией в Черном море и держат корабли в пунктах базирования, ведь используют ракетоносители только при удобных для них условиях.

Также мы сообщали, что Североатлантический Альянс должен максимально направить свои действия на то, чтобы в Черном море стало безопасно. Это поможет экономически усилить все страны, имеющие выход в Черноморский бассейн.