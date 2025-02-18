Розвідник США біля Одеського узбережжя

Boeing E-3B Sentry. Фото: Військово-повітряні сили США

З самого ранку над Чорним морем зафіксовано американський розвідувальний літак Boeing E-3B Sentry. Він здійснюює моніторинг ситуації поблизу південних кордонів Одещини, відстежуючи дії російських сил у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де саме літак

Сьогодні, 18 лютого, розвідувальний літак США Boeing E-3B Sentry з позивним NATO04 проводе повітряне патрулювання неподалік Одеської області. Наразі він курсує узбережжям Румунії. А нещодавно — прилетів із авіабази Превеза у Греції.

Boeing E-3B Sentry на радарі. Фото: скриншот

Крім того, над південно-західною частиною Чорного моря сьогодні помітили літак ВМС Туреччини ATR 72-600 TMPA за позивним MARTI05.

Що відомо про Boeing E-3B Sentry

Це американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, призначений для виявлення та впізнавання повітряних об'єктів, визначення їх координат та параметрів руху. Борт передає інформацію на командні пункти, наводить винищувачі-перехоплювачі та виводить фронтову авіацію в райони наземних цілей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ знову вивела на патрулювання ракетоносії. А також про розвідник НАТО, який прибув з Греції.