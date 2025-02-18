Розвідник США біля Одеського узбережжя

Boeing E-3B Sentry. Фото: Военно-воздушные силы США

С самого утра над Черным морем зафиксирован американский разведывательный самолет Boeing E-3B Sentry. Он осуществляет мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области, отслеживая действия российских сил в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Где именно самолет

Сегодня, 18 февраля, разведывательный самолет США Boeing E-3B Sentry с позывным NATO04 проводит воздушное патрулирование неподалеку Одесской области. Сейчас он курсирует по побережью Румынии, а недавно — прилетел с авиабазы Превеза в Греции.

Boeing E-3B Sentry на радаре. Фото: скриншот

Кроме того, над юго-западной частью Черного моря сегодня заметили самолет ВМС Турции ATR 72-600 TMPA с позывным MARTI05.

Что известно о Boeing E-3B Sentry

Это американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, предназначенный для обнаружения и опознавания воздушных объектов, определения их координат и параметров движения. Борт передает информацию на командные пункты, наводит истребители-перехватчики и выводит фронтовую авиацию в районы наземных целей.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ снова вывела на патрулирование ракетоносители. А также о разведчике НАТО, который прибыл из Греции.