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Американський розвідувальник патрулює над Чорним морем — яка мета

24 травня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Американський розвідувальник патрулює над Чорним морем — яка мета
Літак НАТО вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 24 травня. Ілюстративне фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання акваторією Чорного моря зараз, 24 травня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Кілії та Ізмаїлу, проте зараз  Boeing P-8A Poseidon патрулює над водами Чорного моря.

Літак НАТО близько Одещини 24 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 24 травня, у Чорному морі присутній корабель росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти не виводять на чергування акваторією. Однак загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Ми писали, що незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря. Його враження може свідчити про те, що наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.

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