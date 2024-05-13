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Літак НАТО виконує місію поблизу кордонів Одещини — деталі американської розвідки

13 травня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО виконує місію поблизу кордонів Одещини — деталі американської розвідки
Розвідувальник НАТО патрулює над акваторією моря. Фото: airforce.gov.au
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 13 травня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює в повітряному просторі Румунії над акваторією Чорного моря. Цей американський розвідувальник працює також вздовж південних берегів Одеської області та спостерігає за ситуацією на воді.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена недалеко від населених пунктів Вилкове, Кілія та Ізмаїл. Літак також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря та над його акваторією, контролюючи ситуацію на воді.

Літак НАТО патрулює біля Одещини сьогодні, 13 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні,13 травня, ворог продовжує тримати споряджені ракетоносії у пунктах базування в Чорному морі. Однак кораблі із "Калібрами" досі залишаються на чергуванні у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів наявна, адже росіяни можуть запускати крилаті ракети навіть з військових портів.

Ми раніше повідомляли, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б.

Одеса
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літак
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