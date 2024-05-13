Загроза обстрілів з Чорного моря — де чергують ракетоносії ворога

Ворожі кораблі на чергуванні у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні, 13 травня, ворог продовжує тримати споряджені ракетоносії у пунктах базування в Чорному морі. Однак кораблі із "Калібрами" досі залишаються на чергуванні у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів наявна, адже росіяни можуть запускати крилаті ракети навіть з військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Присутність ворожого флоту на 13 квітня. Фото: ВМС.

Рух ворожих суден поновлено

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря ворожі суда не рухались.

до Чорного моря — 4 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що росіяни не виводять ракетоносії у Чорне море, адже бояться ударів з боку України, тож в акваторії ситуація не змінилася після останньої атаки РФ із використанням "Калібрів", коли було здійснено вісім пусків. Наразі окупанти тримають ракетоносії у пунктах базування Чорного моря, до прикладу — порт Новоросійськ. Один із ворожих кораблів взагалі не пройшов тестування та ракети з нього не були запущені жодного разу.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, за якими загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.