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Угроза обстрелов с Черного моря — где дежурят ракетоносители врага

13 мая 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Угроза обстрелов с Черного моря — где дежурят ракетоносители врага
Вражеские корабли на чередовании в морве. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 13 мая, враг продолжает держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования в Черном море. Однако корабли с "Калибрами" до сих пор остаются на дежурстве в Средиземном море. Угроза ракетных обстрелов налицо, ведь россияне могут запускать крылатые ракеты даже из военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море — 3 вражеских корабля, среди них 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Информация о вражеских кораблях от ВМС
Присутствие вражеского флота 13 апреля. Фото: ВМС.

Движение вражеских судов возобновлено

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря вражеские суда не двигались.
  • к Черному морю — 4 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что россияне не выводят ракетоносители в Черное море, ведь боятся ударов со стороны Украины, поэтому в акватории ситуация не изменилась после последней атаки РФ с использованием "Калибров", когда было совершено восемь пусков. В настоящее время оккупанты держат ракетоносители в пунктах базирования Черного моря, к примеру — порт Новороссийск. Один из вражеских кораблей вообще не прошел тестирование и ракеты с него не были запущены ни разу.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

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