Американский разведчик патрулирует над Черным морем — какая цель

Самолет НАТО вышел на патрулирование в акватории Черного моря сейчас, 24 мая. Иллюстративное фото: Naval Technology

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование акваторией Черного моря сейчас, 24 мая. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут поисковика пролегал в воздушном пространстве Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около Килии и Измаила, однако сейчас Boeing P-8A Poseidon патрулирует над водами Черного моря.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 24 мая, в Черном море присутствует корабль россиян, однако снаряженные ракетоносители оккупанты не выводят на дежурство в акватории. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.



Мы писали, что в скором времени начнутся учения с участием американских и украинских ВМС. Международные тренировки будут способствовать повышению экспортно-импортных возможностей Украины и будут направлены на безопасность в Черном море.



Также мы писали, что российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря. Его поражение может свидетельствовать о том, что оставаться в Крыму для оккупантов опасно и стоит бояться дальнейших огневых поражений со стороны Сил обороны.