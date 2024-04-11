Американський військовий літак помічено біля кордонів Одещини — подробиці

Літак Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express

Сьогодні, 11 квітня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунї. Американський розвідувальник спостерігає за ситуацією у Чорному морі, перебуваючи біля південних берегів Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Важливо зазначити, що ця база є частиною італійських ВПС і використовується не лише американськими ВМС, а й іншими союзниками та партнерами НАТО. Наразі літак проводить розвідку над акваторією Чорного моря та здійснює спостереження за ситуацією біля кордонів Одеської області.



Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

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Нагадаємо, що згідно з угодою 1997 року флот РФ залишався в Криму. Про те, як сьогодні Україна виборює своє право на море та протистоїть російській агресії, журналісти Новини.LIVE поговорили з речником Військово-морських сил ЗС України Дмитром Плетенчуком.



Ми раніше писали, що російська армія втратила можливість мінувати акваторію Чорного моря. Наразі сили оборони України активно працюють над безпекою зернового коридору, через який прямує експорт збіжжя та інших продуктів.

Додамо, що станом на сьогодні, 11 квітня, ворог вивів споряджений ракетоносій в акваторію Чорного моря після тривалої паузи. Окрім цього, загроза присутня і в акваторії Середземного моря, адже там також чергують кораблі, споряджені "Калібрами".