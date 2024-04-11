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Американский военный самолет замечен у границ Одесчины — подробности

11 апреля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Американский военный самолет замечен у границ Одесчины — подробности
Самолет Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 11 апреля, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии. Американский разведчик наблюдает за ситуацией в Черном море, находясь у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Важно отметить, что эта база является частью итальянских ВВС и используется не только американскими ВМС, но и другими союзниками и партнерами НАТО. В настоящее время самолет проводит разведку над акваторией Черного моря и осуществляет наблюдение за ситуацией у границ Одесской области.

Американский военный самолет замечен у границ Одесчины — подробности - фото 1
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что согласно соглашению 1997 года флот РФ оставался в Крыму. О том, как сегодня Украина борется за свое право на море и противостоит российской агрессии, журналисты Новини.LIVE поговорили со спикером Военно-морских сил ВС Украины Дмитрием Плетенчуком.

Мы ранее писали, что российская армия упустила возможность минировать акваторию Черного моря. В настоящее время силы обороны Украины активно работают над безопасностью зернового коридора, через который следует экспорт зерна и других продуктов.

Добавим, что на сегодня, 11 апреля, враг вывел снаряженный ракетоноситель в акваторию Черного моря после длительной паузы. Кроме того, угроза присутствует и в акватории Средиземного моря, ведь там также дежурят корабли, снаряженные "Калибрами".

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