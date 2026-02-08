Відео
Головна Одеса Арешти, штрафи і в'язниці — що відбувається з людьми в Криму

Арешти, штрафи і в'язниці — що відбувається з людьми в Криму

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 15:11
Судові репресії в Криму: за що переслідують людей
Люди виступають на підтримку Криму. Фото ілюстративне: УНІАН

У тимчасово окупованому Криму людей продовжують карати за слова, дописи й позицію. Репресують і садять за ґрати тих, хто не погоджується мовчати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дослідження Кримської правозахисної групи (КПГ).

Читайте також:

Системні порушення прав людини в Криму

На тимчасово окупованому Кримському півострові репресії стали частиною повсякдення. Силовики й суди працюють як єдиний механізм тиску на цивільних — від обшуків і штрафів до реальних тюремних строків. За даними правозахисної групи, щонайменше 340 людей перебувають у місцях несвободи з політичних або релігійних причин. Багатьох із них переслідують за проукраїнську позицію, участь у мирних акціях або навіть за дописи в соцмережах.

Викрадення цивільних

Окрема болюча тема — викрадення цивільних. Не менше 96 осіб були вивезені з окупованих південних областей України та утримуються в кримських СІЗО. Частину з них, а це щонайменше 31 особу, тримають без зв’язку з родинами й адвокатами. 

Масового характеру набули й адміністративні справи. В окупованому Криму відкрили понад 1 600 проваджень за так звану "дискредитацію армії РФ". Людей штрафують і судять за коментарі, пости або навіть мовчазні прояви незгоди. Помітна деталь — значну частину таких справ порушують проти жінок.

Порушення права на справедливий суд

Правозахисники також фіксують порушення права на справедливий суд, тиск на підсудних, проблеми з медичною допомогою в місцях несвободи та використання кримінального законодавства як інструменту залякування. За їхніми оцінками, репресії мають системний характер і спрямовані на придушення будь-якого інакомислення. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії про необхідність визнання Криму російським. За його словами, такі "вимоги" адресовані передусім Сполученим Штатам, а не Україні.

Також ми писали, що у Польщі ймовірно судитимуть російського археолога за незаконні розкопки в окупованому Криму. Ця справа може стати першим у Європі прецедентом відповідальності за знищення української культурної спадщини.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
