Судебные репрессии в Крыму: за что преследуют людей

Люди выступают в поддержку Крыма. Фото иллюстративное: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму людей продолжают наказывать за слова, сообщения и позицию. Репрессируют и сажают за решетку тех, кто не соглашается молчать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на исследование Крымской правозащитной группы (КПГ).

Читайте также:

Системные нарушения прав человека в Крыму

На временно оккупированном Крымском полуострове репрессии стали частью повседневности. Силовики и суды работают как единый механизм давления на гражданских — от обысков и штрафов до реальных тюремных сроков. По данным правозащитной группы, по меньшей мере 340 человек находятся в местах несвободы по политическим или религиозным причинам. Многих из них преследуют за проукраинскую позицию, участие в мирных акциях или даже за сообщения в соцсетях.

Похищение гражданских лиц

Отдельная болезненная тема — похищение гражданских. Не менее 96 человек были вывезены из оккупированных южных областей Украины и удерживаются в крымских СИЗО. Часть из них, а это по меньшей мере 31 человек, держат без связи с семьями и адвокатами.

Массовый характер приобрели и административные дела. В оккупированном Крыму открыли более 1 600 производств за так называемую "дискредитацию армии РФ". Людей штрафуют и судят за комментарии, посты или даже молчаливые проявления несогласия. Заметная деталь — значительную часть таких дел возбуждают против женщин.

Нарушение права на справедливый суд

Правозащитники также фиксируют нарушения права на справедливый суд, давление на подсудимых, проблемы с медицинской помощью в местах несвободы и использование уголовного законодательства как инструмента запугивания. По их оценкам, репрессии имеют системный характер и направлены на подавление любого инакомыслия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о необходимости признания Крыма российским. По его словам, такие "требования" адресованы прежде всего Соединенным Штатам, а не Украине.

Также мы писали, что в Польше вероятно будут судить российского археолога за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Это дело может стать первым в Европе прецедентом ответственности за уничтожение украинского культурного наследия.