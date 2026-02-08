Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Аресты, штрафы и тюрьмы — что происходит с людьми в Крыму

Аресты, штрафы и тюрьмы — что происходит с людьми в Крыму

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 15:11
Судебные репрессии в Крыму: за что преследуют людей
Люди выступают в поддержку Крыма. Фото иллюстративное: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму людей продолжают наказывать за слова, сообщения и позицию. Репрессируют и сажают за решетку тех, кто не соглашается молчать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на исследование Крымской правозащитной группы (КПГ).

Реклама
Читайте также:

Системные нарушения прав человека в Крыму

На временно оккупированном Крымском полуострове репрессии стали частью повседневности. Силовики и суды работают как единый механизм давления на гражданских — от обысков и штрафов до реальных тюремных сроков. По данным правозащитной группы, по меньшей мере 340 человек находятся в местах несвободы по политическим или религиозным причинам. Многих из них преследуют за проукраинскую позицию, участие в мирных акциях или даже за сообщения в соцсетях.

Похищение гражданских лиц

Отдельная болезненная тема — похищение гражданских. Не менее 96 человек были вывезены из оккупированных южных областей Украины и удерживаются в крымских СИЗО. Часть из них, а это по меньшей мере 31 человек, держат без связи с семьями и адвокатами.

Массовый характер приобрели и административные дела. В оккупированном Крыму открыли более 1 600 производств за так называемую "дискредитацию армии РФ". Людей штрафуют и судят за комментарии, посты или даже молчаливые проявления несогласия. Заметная деталь — значительную часть таких дел возбуждают против женщин.

Нарушение права на справедливый суд

Правозащитники также фиксируют нарушения права на справедливый суд, давление на подсудимых, проблемы с медицинской помощью в местах несвободы и использование уголовного законодательства как инструмента запугивания. По их оценкам, репрессии имеют системный характер и направлены на подавление любого инакомыслия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о необходимости признания Крыма российским. По его словам, такие "требования" адресованы прежде всего Соединенным Штатам, а не Украине.

Также мы писали, что в Польше вероятно будут судить российского археолога за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Это дело может стать первым в Европе прецедентом ответственности за уничтожение украинского культурного наследия.

Крым репрессии штрафы Новости Одессы оккупация арест
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации