Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса АРМА шукає керуючого для зернового терміналу на Одещині

АРМА шукає керуючого для зернового терміналу на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 12:10
АРМА проводить відбір управителя морського термінала на Одещині
Зерновий термінал на Одещині. Фото: Бюро економічної безпеки

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо вибору управителя для морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" в Одеській області. Підприємство є одним із важливих об’єктів для агросектору та перебуває під арештом у межах кримінального провадження. Його пов’язують із колишніми власниками "ПриватБанку".

Про це повідомили на сайті Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Реклама
Читайте також:

Новий управитель

АРМА оголосило про початок консультацій із ринком для пошуку компанії, яка зможе ефективно управляти морським зерновим терміналом "Агротермінал Логістік" на Одещині. Комплекс спеціалізується на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур і включає причал, техніку, обладнання та склади.

Актив було арештовано за рішенням Шевченківського райсуду Києва у межах кримінальної справи, а згодом передано під управління АРМА. Агентство наголошує, що участь у консультаціях можуть взяти всі зацікавлені компанії, окрім власників арештованого майна та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Після завершення консультацій планується проведення відкритих торгів через систему Prozorro. Їхнім результатом має стати вибір управителя, який забезпечить ефективну роботу термінала й стабільні надходження до державного бюджету.

Кому належить термінал

ТОВ "Агротермінал Логістік" спеціалізується на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур. Основний актив компанії — морський термінал "Бориваж" в Одеській області, який має важливе значення для аграрного сектору України. За даними слідства, кінцевим бенефіціаром компанії є Ігор Коломойський, колишній співвласник "ПриватБанку".

У 2017 році суд заарештував термінал у рамках кримінального провадження щодо рефінансування "ПриватБанку", а у 2025 році АРМА отримало його в управління. Агентство наразі проводить процедуру пошуку управителя, який забезпечить ефективну роботу активу та стабільні надходження до державного бюджету.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виставили на продаж зруйнований пансіонат. Також ми писали, що на Одещині шукають управителя для Чорноморського рибпорту.

Одеса порт Одеська область зерно Одеський порт Новини Одеси економіка
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації