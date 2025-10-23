АРМА проводить відбір управителя морського термінала на Одещині

Зерновий термінал на Одещині. Фото: Бюро економічної безпеки

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо вибору управителя для морського логістичного комплексу ТОВ "Агротермінал Логістік" в Одеській області. Підприємство є одним із важливих об’єктів для агросектору та перебуває під арештом у межах кримінального провадження. Його пов’язують із колишніми власниками "ПриватБанку".

Про це повідомили на сайті Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Новий управитель

АРМА оголосило про початок консультацій із ринком для пошуку компанії, яка зможе ефективно управляти морським зерновим терміналом "Агротермінал Логістік" на Одещині. Комплекс спеціалізується на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур і включає причал, техніку, обладнання та склади.

Актив було арештовано за рішенням Шевченківського райсуду Києва у межах кримінальної справи, а згодом передано під управління АРМА. Агентство наголошує, що участь у консультаціях можуть взяти всі зацікавлені компанії, окрім власників арештованого майна та осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Після завершення консультацій планується проведення відкритих торгів через систему Prozorro. Їхнім результатом має стати вибір управителя, який забезпечить ефективну роботу термінала й стабільні надходження до державного бюджету.

Кому належить термінал

ТОВ "Агротермінал Логістік" спеціалізується на перевалці, зберіганні та транспортуванні зернових культур. Основний актив компанії — морський термінал "Бориваж" в Одеській області, який має важливе значення для аграрного сектору України. За даними слідства, кінцевим бенефіціаром компанії є Ігор Коломойський, колишній співвласник "ПриватБанку".

У 2017 році суд заарештував термінал у рамках кримінального провадження щодо рефінансування "ПриватБанку", а у 2025 році АРМА отримало його в управління. Агентство наразі проводить процедуру пошуку управителя, який забезпечить ефективну роботу активу та стабільні надходження до державного бюджету.

