Україна
Головна Одеса Інспекція портів Одещини — захист та відновлення

Інспекція портів Одещини — захист та відновлення

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:18
Оновлено: 12:58
Безпека портів Одеси та захист працівників
Техніка, яка працює в одномц із портів Одеси. Фото: Олексій Кулеба

Удари по портами Одеси не припиняються. Росія постійно намагається зірвати роботу морського коридору. Задля безпеки Україна працює над захистом цієї інфраструктури та людей, завдяки яким відбувається експорт.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Захист портів

Віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба наголосив, що робота портів триває щодня, навіть під обстрілами. Вже зараз у морських портах діють 30 стаціонарних укриттів та 21 мобільна захисна споруда, які допомагають працівникам залишатися в безпеці під час тривоги. До кінця року планують встановити ще 28 укриттів. Портові оператори та приватні компанії також облаштували десятки власних захисних споруд, щоб кожен працівник мав безпечне місце під час небезпеки.

Під час його візиту до Одеси оглянули транспортні розв’язки, де тривають ремонтні роботи. Після завершення робіт пропускна спроможність вантажного транспорту зросте більш ніж на 20%. Це дозволить швидше проходження фур, скоротить черги та підвищить ефективність морського коридору.

"Кожна така модернізація підсилює економіку, забезпечує роботу українських виробників і зберігає роль України як надійного партнера на світовому ринку", — зазначив віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба.

Робота коридору

Українські морські порти продовжують роботу попри війну. За інформацією віце-прем’єр-міністра, через них уже пройшли 150 мільйонів тонн вантажів та понад 90 мільйонів тонн зерна, які доставили у 55 країн.

Нагадаємо, ми писали, що бійці ВМС знищили морську міну, яка загрожувала експортному коридору. Також ми повідомляли, що попри атаки морський коридор б'є рекорди по експорту.

Одеса Одеська область Одеський порт Новини Одеси експорт морський порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
