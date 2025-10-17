Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Инспекция портов Одесчины — защита и восстановление

Инспекция портов Одесчины — защита и восстановление

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 13:18
обновлено: 12:58
Безопасность портов Одессы и защита работников
Техника, которая работает в одном из портов Одессы. Фото: Алексей Кулеба

Удары по портам Одессы не прекращаются. Россия постоянно пытается сорвать работу морского коридора. Для безопасности Украина работает над защитой этой инфраструктуры и людей, благодаря которым происходит экспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Защита портов

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что работа портов продолжается ежедневно, даже под обстрелами. Уже сейчас в морских портах действуют 30 стационарных укрытий и 21 мобильное защитное сооружение, которые помогают работникам оставаться в безопасности во время тревоги. До конца года планируют установить еще 28 укрытий. Портовые операторы и частные компании также обустроили десятки собственных защитных сооружений, чтобы каждый работник имел безопасное место во время опасности.

Во время его визита в Одессу осмотрели транспортные развязки, где продолжаются ремонтные работы. После завершения работ пропускная способность грузового транспорта возрастет более чем на 20%. Это позволит быстрее прохождения фур, сократит очереди и повысит эффективность морского коридора.

"Каждая такая модернизация усиливает экономику, обеспечивает работу украинских производителей и сохраняет роль Украины как надежного партнера на мировом рынке", — отметил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

Работа коридора

Украинские морские порты продолжают работу несмотря на войну. По информации вице-премьер-министра, через них уже прошли 150 миллионов тонн грузов и более 90 миллионов тонн зерна, которые доставили в 55 стран.

Напомним, мы писали, что бойцы ВМС уничтожили морскую мину, которая угрожала экспортному коридору. Также мы сообщали, что несмотря на атаки морской коридор бьет рекорды по экспорту.

Одесса Одесская область Одесский порт Новости Одессы экспорт морской порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации