Безопасность портов Одессы и защита работников

Техника, которая работает в одном из портов Одессы. Фото: Алексей Кулеба

Удары по портам Одессы не прекращаются. Россия постоянно пытается сорвать работу морского коридора. Для безопасности Украина работает над защитой этой инфраструктуры и людей, благодаря которым происходит экспорт.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Защита портов

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что работа портов продолжается ежедневно, даже под обстрелами. Уже сейчас в морских портах действуют 30 стационарных укрытий и 21 мобильное защитное сооружение, которые помогают работникам оставаться в безопасности во время тревоги. До конца года планируют установить еще 28 укрытий. Портовые операторы и частные компании также обустроили десятки собственных защитных сооружений, чтобы каждый работник имел безопасное место во время опасности.

Во время его визита в Одессу осмотрели транспортные развязки, где продолжаются ремонтные работы. После завершения работ пропускная способность грузового транспорта возрастет более чем на 20%. Это позволит быстрее прохождения фур, сократит очереди и повысит эффективность морского коридора.

"Каждая такая модернизация усиливает экономику, обеспечивает работу украинских производителей и сохраняет роль Украины как надежного партнера на мировом рынке", — отметил вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба.

Работа коридора

Украинские морские порты продолжают работу несмотря на войну. По информации вице-премьер-министра, через них уже прошли 150 миллионов тонн грузов и более 90 миллионов тонн зерна, которые доставили в 55 стран.

Напомним, мы писали, что бойцы ВМС уничтожили морскую мину, которая угрожала экспортному коридору. Также мы сообщали, что несмотря на атаки морской коридор бьет рекорды по экспорту.