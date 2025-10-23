АРМА проводит отбор управляющего морского терминала в Одесской области

Зерновой терминал в Одесской области. Фото: Бюро экономической безопасности

Агентство по розыску и менеджменту активов начало рыночные консультации по выбору управляющего для морского логистического комплекса ООО "Агротерминал Логистик" в Одесской области. Предприятие является одним из важных объектов для агросектора и находится под арестом в рамках уголовного производства. Его связывают с бывшими владельцами "ПриватБанка".

Об этом сообщили на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов.

Новый управляющий

АРМА объявило о начале консультаций с рынком для поиска компании, которая сможет эффективно управлять морским зерновым терминалом "Агротерминал Логистик" в Одесской области. Комплекс специализируется на перевалке, хранении и транспортировке зерновых культур и включает причал, технику, оборудование и склады.

Актив был арестован по решению Шевченковского райсуда Киева в рамках уголовного дела, а затем передан под управление АРМА. Агентство отмечает, что участие в консультациях могут принять все заинтересованные компании, кроме владельцев арестованного имущества и лиц, связанных с государством-агрессором.

После завершения консультаций планируется проведение открытых торгов через систему Prozorro. Их результатом должен стать выбор управляющего, который обеспечит эффективную работу терминала и стабильные поступления в государственный бюджет.

Кому принадлежит терминал

ООО "Агротерминал Логистик" специализируется на перевалке, хранении и транспортировке зерновых культур. Основной актив компании — морской терминал "Бориваж" в Одесской области, который имеет важное значение для аграрного сектора Украины. По данным следствия, конечным бенефициаром компании является Игорь Коломойский, бывший совладелец "ПриватБанка".

В 2017 году суд арестовал терминал в рамках уголовного производства по рефинансированию "ПриватБанка", а в 2025 году АРМА получило его в управление. Агентство сейчас проводит процедуру поиска управляющего, который обеспечит эффективную работу актива и стабильные поступления в государственный бюджет.

