Звільнення острова Зміїний — як ЗСУ повернули контроль

Острів Зміїний. Фото: кадр з відео

Острів Зміїний — символ опору, з якого українські захисники вигнали окупантів. Його звільнення стало важливою перемогою ЗСУ, але далося воно непросто. Артилерія, дрони, нестандартні рішення й сміливість — ось що стало ключем до успіху.

Про це військові розповіли в інтерв'ю каналу O! Nebylovych.

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Звільнення острова Зміїний

Операція зі звільнення Зміїного стала однією з найяскравіших у сучасній історії Збройних сил України. Попри відсутність потрібного озброєння, військові діяли нестандартно та з ризиком.

"На той час у нас практично не було засобів, які могли ефективно вражати острів із суходолу — він занадто далеко. Але ми мали завдання. І ми його виконали", — розповідає із позивним Бабай.

Щоб дістати окупантів, українці підтягнули гаубицю "Богдана" майже до берега Дунаю. Вона буквально "дострілювала" до острова. Стріляли так, що ворог не мав спокою.

Авантюрні методи звільнення острова

Але артилерією не обмежились. За словами одного з бійців, були й авантюрні методи.

"Використовували автожири. Хлопці перевдягались у "туристів" — рубашечки, шорти — аби непомітно підійти ближче", — пригадує військовий.

Острів Зміїний під українським прапором

Коли острів вдалося звільнити, багато хто відчув не просто полегшення, а щось більше. Боєць ділиться, що після цього військові відчули, що можуть більше.

"Це магічне місце. Як тільки ступив туди — ніби хвиля сили накрила. Дивишся в море й знаєш: десь там — вони. Але це вже наш берег", — ділиться боєць.

Зміїний став початком. Після його звільнення військові взялися за вишки на шельфі й розвідку в бік Криму.

"Після Зміїного стало зрозуміло — тепер ми можемо більше. Це був поворот", — каже учасник операції.

Нагадаємо, стали відомі деталі операції звільнення вишок Бойка. Операція у Чорному морі проводилася у складних умовах, а також вимагала тривалого планування та підготовки.